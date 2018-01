Ciclismo: brasileiro vence 9 de Julho O brasileiro Roberson Figueiredo da Silva, da equipe de São José dos Campos, foi o campeão da 62ª edição da Prova Internacional Nove de Julho, realizada na manhã deste sábado no Autódromo de Interlagos. Nilceu Aparecido dos Santos, também de São José e vencedor da corrida em 2001 e 2004, foi o terceiro colocado. Entre as mulheres, Luciene Ferreira da Silva, de São Caetano do Sul, foi a vencedora. A prova da elite masculina contou pontos para o ranking da União Internacional de Ciclismo.