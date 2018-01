Ciclismo: brasileiro vence no Uruguai O ciclista brasileiro Murilo Fischer, da equipe Caloi, ganhou hoje a quinta etapa da Volta do Uruguai. Fischer cumpriu os 199,5 quilômetros do percurso entre Tacuarembó e Paysandú, o mais longo da Volta, em 4h52min11, com uma média de velocidade de 40,97 km/h. A competição termina no próximo domingo e, na classificação geral, a liderança é do uruguaio Gerardo Romero, com 20h44min03.