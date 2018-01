Ciclismo: Colômbia domina Volta do Rio O ciclista colombiano Hebert Gutierrez, da equipe Orbitel, vencedor da primeira etapa da Volta do Rio de Ciclismo, confirmou hoje o favoritismo do seu país e venceu a prova entre as cidades serranas de Teresópolis e Nova Friburgo (108,4km), com o tempo de 2h39min33s. Os atletas da Colômbia também conquistaram o segundo, terceiro e quarto lugares: Olmedo Capacho, Alejandro Cortes e Jorge Martinez, respectivamente, todos completando o percurso em 2h41min14s. O brasileiro melhor colocado foi Marcio May, da Memorial Santos, que chegou em quinto. De acordo com Gutierrez, a Orbitel precisa ter calma para manter a liderança geral da competição. Seu companheiro de equipe Jorge Martinez, porém, acredita que a facilidade encontrada até agora deve-se ao treinamento realizado na Colômbia, onde os ciclistas enfrentavam subidas de quase 50km. Na etapa de hoje, os atletas tiveram que transpor 20km de ladeira. A prova foi marcada pela alta velocidade - uma média de 80km/h - e vários imprevistos. Alguns ciclistas sofreram com tombos e pneus furados, o que acirrou a disputa. Amanhã, a terceira etapa será disputada entre Nova Friburgo e São Pedro da Aldeia, na região dos lagos. Este é o maior trecho a ser vencido, com 186,3km. Nos dias seguintes, os ciclistas seguem para Niterói e, por fim, até o Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio.