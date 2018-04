Ciclismo: Colômbia perde bronze para EUA Com a desclassificação, após a confirmação de doping, da colombiana Maria Luisa Calle Williams, que havia conquistado a terceira posição, a medalha de bronze na prova individual por pontos (velocidade) do torneio olímpico de ciclismo foi para a norte-americana Erin Mirabella. Nesta prova, o ouro ficou com a russa Olga Slyusareva e a prata com a mexicana Belem Guerrero Mendez.