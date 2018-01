Ciclismo: dinamarquês vence etapa O dinamarquês Michael Rasmussen foi o vencedor da nona etapa da Volta da França, disputada neste domingo entre as cidades de Gerardmer e Mulhouse. O percurso de 171 km nos Alpes foi percorrido com o tempo de 4h8min20seg. O terceiro colocado, o alemão Jens Voigt, assumiu a liderança na classificação geral, com uma vantagem de três minutos sobre o norte-americano Lance Armstrong, hexacampeão da prova, que foi o 28.º colocado, perdeu a liderança e caiu para terceiro lugar. O segundo colocado na etapa foi o francês Christophe Moreau, também o segundo colocado na classificação geral. Rasmussen, o vencedor da etapa deste domingo, agora é o quarto colocado.