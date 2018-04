Ciclismo: doping de campeão anunciado A equipe suíça de ciclismo Phonak confirmou nesta terça-feira que o campeão olímpico da prova contra o relógio Tyler Hamilton, nascido nos Estados Unidos, foi pego duas vezes em exames anti-doping em um mês. Os exames comprovaram que o norte-americano realizou duas transfusões de sangue para aumentar a concentração de glóbulos vermelhos e, consequentemente, obter um rendimento melhor, pois este tipo de doping melhora a circulação do sangue e auxilia na respiração. ?Sou cem por cento inocente?, se limitou a dizer o ciclista de 33 anos. O Comitê Olímpico Internacional (COI) aguarda o resultado da contraprova para definir alguma coisa. Hamilton foi reprovado nos exames realizados nas Olimpíadas de Atenas, dia 19 de agosto, durante a Volta da Espanha, no dia 18 de setembro. Os resultados das contraprovas deverão divulgados oficialmente ainda nesta semana. Se for oficializado o doping, Hamilton perderá sua medalha de ouro, que será repassada para o russo Viatcheslav Ekimov, com o americano Bobby Julich passando para a prata e o australiano Michael Rogers ficando com o bronze.