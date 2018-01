Ciclismo dos Jogos de Tóquio-2020 é transferido para fora da capital

De acordo com o COI, transferir as provas de Tóquio para a cidade de Izu, a 120 quilômetros de distância, vai trazer uma economia de US$ 100 milhões (cerca de R$ 382 milhões) na construção da estrutura para receber as provas indoor. No total, os organizadores já calculam economia de US$ 1,8 bilhão com mudanças nos locais das disputas.

A mudança nas provas de ciclismo levaram meses para ser confirmada em razão da resistência da União Ciclística Internacional (UCI). Para a entidade, a transferência para uma cidade a cerca de duas horas de distância de Tóquio prejudicaria a "experiência olímpica" dos atletas e torcedores. Mas a UCI acabou aceitando a mudança, corroborada pelo Comitê Executivo do COI.

Para tanto, o Comitê Olímpico Internacional prometeu promover uma "significativa remodelação" do atual velódromo localizado em Izu, principalmente em relação à capacidade de público. Eventos de mountain bike também serão disputados em uma pista que já existe na cidade.

"A experiência dos atletas está garantida. Todos os esportistas e suas equipes que competirão em Izu terão a opção de morar na Vila dos Atletas antes e depois de competirem [fora de Tóquio]. Durante as competições, eles ficarão em vilas satélites localizados próximo ao local da disputa", informou o COI.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nos Jogos de 2020, as disputas de estrada e provas contra-relógio vão ocorrer na capital, com largada e chegada no Palácio Imperial do Japão. Os eventos de BMX serão realizados numa estrutura temporária erguida em Ariake, no centro de Tóquio, com capacidade para receber 5 mil torcedores. Seria em Ariake que seriam disputadas as provas de pista indoor, agora transferidas para Izu.