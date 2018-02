Ciclismo é teste para o Pan-Americano A Copa Pan-Americana de Ciclismo, neste domingo, a partir das 10h30, será o primeiro evento preparatório para os Jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007. Competem equipes de quatro ciclistas da Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, México, Peru, Venezuela e duas brasileiras, uma delas sub-23. O evento será de preparação para as equipes do Comitê Organizador do Pan do Rio.