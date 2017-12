Ciclismo: endurance terá 857 quilômetros Nas categorias solo, dupla e quarteto, 260 ciclistas disputam a Extra Distance 800K/Brazil Challenge, a maior prova de ciclismo endurance do País. Serão 857 quilômetros sem parar, entre São Paulo e Rio - Campinas, Resende, Praia Grande. As largadas serão às 5 (solo), 8 (dupla) e 10 horas (quarteto). A prova é seletiva para a Race Across America 2004, nos EUA.