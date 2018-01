Ciclismo: espanhol vence na França O ciclista espanhol Roberto Laiseka, venceu hoje a 14ª etapa da Volta da França de ciclismo, disputada entre Tarbes e Luz Ardiden, num total de 144 quilômetros. Foi a primeira vitória de um ciclista espanhol no atual tour francês. O norte-americano Lance Armstrong segue na liderança da competição. Laiseka chegou 55 segundos à frente do italiano Wladimir Belli e a 1´08" do alemão Jan Ullrich e igual tempo de Armstrong.