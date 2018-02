Ciclismo faz planos para se reerguer O ciclismo brasileiro passa por dificuldades: além de não ter muitas provas expressivas no calendário, oito atletas do País foram pegos em exames antidoping realizados na temporada 2002, durante as Voltas de Santa Catarina e do Rio de Janeiro - justamente as duas maiores do Brasil, que contaram com competidores internacionais. Mas o esporte está tomando fôlego e quer voltar a crescer com o retorno, após mais de 20 anos, da Volta Ciclística do Estado de São Paulo, que está prevista para ser disputada agora em junho e será um projeto-piloto para os próximos anos. Leia mais no Jornal da Tarde