Ciclismo: Mac Donald é promessa olímpica O ciclismo brasileiro vive boa fase e todas as equipes estão de olho no Pan de 2007 e na Olimpíada de Pequim, em 2008. Pensando nisso, os organizadores da Volta de São Paulo criaram o prêmio promessa olímpica, para o melhor brasileiro de até 23 anos na prova. O dono do incentivo atende pelo nome de Mac Donald Trindade, paulista de Santo André, de 23 anos, que corre pela Cesc/Nossa Caixa. Mac Donald não venceu nenhuma etapa, mas colecionou bons resultados e chega ao trecho de encerramento deste domingo como 4º na classificação e apenas 1min36 atrás do virtual campeão Jorge Giacinti. Durante a Volta, o paulista chegou a ser líder, ao mesmo tempo, da classificação da promessa olímpica, do mais combativo (meta-volante) e do melhor montanhista. "Pelo que fiz no ano passado, esperava ir bem, mas consegui me superar em vários pontos. O ciclismo não é só força, é inteligência. É você perceber a hora de fazer certas coisas", diz o atleta, campeão paulista de resistência e 5º na Volta de Santa Catarina em 2004, cujo nome foi dado pelo pai em homenagem ao escritor americano Peter Mac Donald. "Meu sonho é competir na Europa."