Ciclismo: mais um ouro para Austrália A Austrália ganhou nesta quarta-feira mais uma medalha de ouro (a segunda) no torneio olímpico de ciclismo. Após a vitória no Madison por equipes, Ryan Bayley ganhou a prova de keirin. O espanhol José Escuredo levou a prata e outro australiano, Shane Kelly ficou com o bronze depois que o alemão Rene Wolff foi desclassificado por obstruir a passagem de um adversário.