Ciclismo: May vence etapa de Atibaia O ciclista catarinense Márcio May venceu nesta segunda-feira a terceira etapa da Volta Internacional do Estado de São Paulo de Ciclismo. Ele completou os 109,4 quilômetros entre as cidades de São José dos Campos e Atibaia em 2h43min13. Serão nove etapas, com 1.152 quilômetros. May definiu a prova nos últimos 300 metros, em uma subida íngreme no centro de Atibaia, seguido pelo norte-americano Tim Larkin e o também catarinense Robinho, segundo e terceiro lugares, respectivamente. Ambos, chegaram cinco segundos atrás do vencedor. "Foi uma chegada duríssima. Não é fácil encarar uma subida forte em paralelepípedo depois de ter pedalado mais de 100 quilômetros", disse May, que agradeceu o trabalho da equipe Memorial/Santos. "Eles me ajudaram o tempo todo e pude guardar energia para os quilômetros finais da prova." Mesmo com o bom desempenho, May foi cauteloso na comemoração. "Ainda falta muita coisa para a competição terminar. Nesta terça será a etapa mais longa da competição com 215 quilômetros entre Atibaia e São Carlos. A largada será às 7 horas, do centro de Atibaia.