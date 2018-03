Ciclismo: menino morre atropelado Um menino de sete anos morreu atropelado nesta quarta-feira durante a 10ª etapa do Tour de France - um dos mais importantes eventos do ciclismo europeu. Segundo informou a polícia de Pau, cidade localizada na região sul da França - o garoto tentava atravessar a rua quando foi atingido pelo veículo que integrava a caravana e morreu alguns minutos depois em conseqüência dos ferimentos. A etapa da prova foi vencida pelo francês Patrice Halgand (Jean Delatour), mas a liderança continua com o espanhol Igor González de Galdeano (Once).