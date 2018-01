Ciclismo: morre técnico da seleção O técnico Antonio Fernandes, 53 anos, da Caloi e da seleção brasileira de ciclismo, morreu nesta segunda-feira, em São Paulo, vítima de um ataque cardíaco fulminante. O corpo do ex-ciclista será velado a partir das 20 horas no Cemitério da Colina, em São Bernardo do Campo, onde ele será enterrado às 9 horas desta terça-feira. Fernandes orientou atletas como Cássio de Paiva, José Aparecido dos Santos, Renato Seabra, Renato Roshler e Glauber de Souza, no dia 24, durante a Copa América de Ciclismo, no Rio de Janeiro, e preparava o grupo para a disputa do Troféu Cidade de São Paulo, no dia 8 de dezembro, na Av. Rubem Berta. Ele fez parte da delegação brasileira que participou do Campeonato Pan-Americano do Equador, em agosto.