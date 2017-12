Ciclismo na Esplanada dos Ministérios Os principais ciclistas do País disputam a II Copa da República de Ciclismo neste domingo, na Esplanada dos Ministérios, em um circuito de cerca de 40 quilômetros. A largada feminina será às 8h15 e a do masculino às 9h30 (TV Globo). Os campeões do Rio, em 2002, tentam nova vitória. Rodrigo de Melo Brito, o Morcegão, e Clemilda Fernandes de Silva, ambos da Memorial/Santos, estão entre os ciclistas confirmados.