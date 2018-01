Ciclismo: Rogelin vence etapa em SC O catarinense Daniel Rogelin obteve nesta quarta-feira sua quarta vitória na 15ª Volta Ciclística de Santa Catarina. O ciclista de 28 anos percorreu 56,3 quilômetros entre as cidades de Alfredo Wagner e Ituporanga, válidos pela nona etapa da competição, com o tempo de 1h17min29. Com o resultado, Rogelin está a 1min33s do líder da competição, Cássio de Paiva. ?Sempre é bom vencer, mas a vitória não significou mudança expressiva na classificação geral?, diz o ciclista, que só assegurou o primeiro lugar num trecho de 300 metros de subida, próximo à chegada. A segunda colocação ficou com o paulista Antonio Roberto Nascimento, seguido do paranaense Rodrigo Mello. A penúltima etapa da Volta, com 104,5 quilômetros de extensão, será disputada nesta quinta-feira entre Rio do Sul a Pomerode. Na prova do contra relógio, nesta quarta-feira, a vitória ficou com o catarinense Márcio May, que percorreu 26,1 quilômetros de Ituporanga a Rio do Sul, em 31min37s61.