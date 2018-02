Ciclismo tem vitória de Márcio May Com uma fuga isolada, o catarinense Márcio May, da Memorial de Santos, foi o vencedor do Grande Prêmio Cidade de São Paulo de Ciclismo, neste domingo, em percurso montado em volta do Museu do Ipiranga. Um dos mais fortes e experientes ciclistas do País, May, de 30 anos, aproveitou as características do percurso, com uma subida em cada uma das voltas, para ?atacar? e pedalar sozinho na frente, completando a prova de 55 km em 1h24min45s.