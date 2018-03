Ciclismo terá equipe experiente no Pan A equipe brasileira de ciclismo é experiente. Em São Domingos serão 14 atletas na pista, estrada e mountain bike. Márcio May, bronze na perseguição por equipe em Mar del Plata (1995) e bronze no contra o relógio individual em Winnipeg (99), aponta Estados Unidos e Colômbia como os grandes adversários. Afirma que o melhor ciclista brasileiro estará em São Domingos: Luciano Pagliarini, da estrada, que vai ao segundo Pan. Pagliarini, que por causa da politicagem da época ficou fora da Olimpíada de Sydney, em 2000, treina na Lampre Dankin, de Treviso (ITA), terceira maior equipe do mundo. Entre as mulheres, o destaque é Janildes Fernandes, bronze no contra o relógio individual em Winnipeg. Ela treina na França, tem como ponto forte a resistência e competirá na estrada. Leia mais no Estadão