Ciclismo: um exemplo de superação Quando o caminhão invadiu a pista da rodovia Anhangüera, por pouco não acabou ali, em 2000, uma história de sucesso do esporte nacional. O acidente tirou a polivalente Rosângela Hoeppner das provas de ciclismo, duatlo, triatlo, corridas de aventura... e a obrigou a disputar seu mais difícil desafio. Já tinha 38 anos, muitos davam como certo que abandonaria as competições depois de sofrer traumatismo craniano e fraturas na mandíbula, clavícula e por todo o corpo. Passado quase um ano, voltou a treinar e meses depois garantiu vaga no Ironman do Havaí de 2001. Desde então ganhou títulos nas mais variadas modalidades. Nascida em Ribeirão Preto, jogou vôlei em equipes paulistas e só não seguiu carreira por não ver perspectiva de se sustentar. Casou-se (com José Carlos Hoeppner) há 15 anos e trabalhava como professora de aeróbica e natação até ficar grávida da primeira filha, Bruna. Para não engordar muito, começou a correr pelas ruas de sua cidade, e pegou gosto. Venceu provas curtas e chegou a derrotar a hoje consagrada Maria Zeferina Baldaia. Seu desempenho nas corridas sempre foi tão acima da média que, mesmo não sendo exímia nadadora, conquistou vários títulos no duatlo. "Ela sempre sai ruim da água e se recupera no chão", diz o marido, principal incentivador. José Carlos é também o mecânico oficial das bicicletas - o ciclismo é outra de suas especialidades. Como ciclista, Rosângela foi campeã paulista em 1994 e nacional em 1997. Foi com a bicicleta que sofreu o acidente em 2000, mas nem por isso deixou de pedalar. No início de dezembro, garantiu vaga na maior prova ciclística dos Estados Unidos, a Race Across América (em junho), mas só representará o País, no entanto, se conseguir patrocínio. Segundo Rosângela, mensalmente, ela vai precisar de R$ 3 mil. Durante a Race Cross, o valor subirá para R$ 15 mil. Enquanto o apoio não vem, busca manter a forma. Esta semana, por exemplo, está percorrendo os 400 quilômetros da corrida de aventura Desafio de Los Volcanes, no Chile.