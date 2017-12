Ciclismo: Zabel vence etapa da Suíça O alemão Erik Zabel venceu hoje a primeira etapa da Volta Ciclística da Suíça, completando os 178 quilômetros entre as cidades de Rust e Basiléia, em 4h26min49. A liderança da competição, porém, é do norte-americano Lance Armstrong, bicampeão da Volta da França, que venceu o prólogo da prova. Armstrong, que superou um câncer, é considerado o favorito para a conquista do título.