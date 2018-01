Ciclista australiana morre em treino A ciclista australiana Amy Gillett, de 29 anos, morreu na noite desta segunda-feira, ao ser atropelada por um carro quando treinava em uma estrada entre as cidades de Leipzig e Berlim. Outras cinco ciclistas ficaram feridas, três delas em estado grave, e estão hospitalizadas em Halle. O acidente foi provocado por uma jovem de 18 anos, que havia conseguido sua carteira de habilitação há poucos dias. Ela perdeu o controle do veículo, invadiu o sentido contrário da estrada e atingiu de frente o grupo de ciclistas australianas. A equipe treinava para a Volta de Turingia, que começaria nesta terça-feira. Por causa do acidente, os organizadores resolveram cancelar a primeira etapa.