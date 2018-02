Ciclista austríaco morre em acidente de carro no feriado O ciclista Andreas Matzbacher morreu em um acidente de carro, anunciou nesta quarta-feira a Federação de Ciclismo da Áustria. O atleta de 25 anos, no entanto, se machucou no dia 24. O presidente Otto Flum divulgou comunicado oficial, através do site. "A Federação Austríaca de Ciclismo lamenta a perda de um dos maiores talentos e um importante pilar do esporte no país. A emissora de televisão, ORF disse que o atleta sofreu múltiplas lesões na cabeça e que foram feitos todos os esforços, mas o ciclista acabou não sobrevivendo. Matzbacher, que começou sua carreira profissional na equipe italiana Saeco, em 2004, era um atleta da equipe austríaca Volksbank.