Ciclista belga sofre grave acidente e perde um rim O ciclista belga Chritophe Brandt, da equipe Davitamon, sofreu nesta terça-feira um grave acidente durante a disputa da Copa Sels, na cidade belga de Merxem. Segundo a imprensa local, o atleta foi operado com urgência, já que ele havia perdido um rim e fraturado um braço e quatro costelas - por sinal, uma delas acabou perfurando o seu pulmão. Pelo primeiro boletim divulgado, Brandt permanecerá em coma intensivo pelo menos até o final desta semana. Outro que se acidentou com gravidade durante a etapa foi o holandês Robert Slippens, que fraturou a clavícula esquerda e dez costelas. Apesar dos acidentes, a prova não foi interrompida e terminou com a vitória do belga Preben Van Hecke, companheiro de Brandt na equipe Davitamon. Ele completou os 188 km do percurso em 4h16min15.