Ciclista brasileiro ganha ouro no Pan O Brasil conquistou nesta sexta-feira a sua primeira medalha no Campeonato Pan-Americano de Ciclismo, com Rafael Silva vencendo a prova contra o relógio, na categoria sub-23. O ciclista, da equipe Avaí de Florianópolis, completou os 33,4 km da prova em 40min43s, seguido pelo colombiano José Serpa e pelo venezuelano José Rujano. O brasileiro está otimista com a possibilidade de ganhar outra medalha no domingo, quando disputa a prova de resistência. Dos outros brasileiros que competiram nesta sexta-feira, o primeiro dia de provas de estrada, Marcio May ficou em quarto lugar na prova contra o relógio, categoria elite, enquanto Janildes Fernandes e Silvia Clemilda foram sexta e sétima, na prova feminina da mesma categoria. Os colombianos lideram o quadro geral de medalhas, com três de ouro, quatro de prata e três de bronze. O Brasil é o sétimo, com o ouro de Rafael.