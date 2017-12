Ciclista brasileiro vence etapa na Malásia O ciclista brasileiro Luciano Pagliarini, da equipe Lampre, venceu nesta sexta-feira a oitava etapa da Volta da Malásia, disputada em percurso de 96,4 quilômetros entre Port Dickson e Shah Alam, na Malásia. O colombiano Marlon Pérez segue na liderança da volta ciclística, com 36 segundos de vantagem sobre o espanhol Héctor Guerra, o segundo colocado. No sprint, Pagliarini, que tem 26 anos, obteve sua segunda vitória consecutiva, com 2h01m03, o mesmo tempo do italiano Enrico Degano, da equipe Barloworld, e do australiano Graeme Brown, da Panaria, segundo e terceiro na prova, respectivamente. Pagliarini havia vencido, também no sprint, a sétima etapa da Volta, entre Pontian e Melaka, de 166,7 quilômetros, com 3h49m10.