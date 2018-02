Ciclista brasileiro vence na Itália O brasileiro Murilo Fischer venceu, nesta quinta-feira, a Volta do Piemonte, disputada entre Asti e Alba, na Itália. Foi a oitava vitória do brasileiro na temporada. Fischer completou os 176 km da prova em 4h03min28s. No sprint final, ele superou o holandês Steven de Jongh, 2.º colocado, e o italiano Paride Grillo, 3.º. No sábado, Fischer disputa a Volta da Lombardia, também na Itália.