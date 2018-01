Ciclista cria capacete antipoluição O empresário do ramo de autopeças Fabrizio Giovannini, de 37 anos, é um amante do esporte, daqueles que mesmo sem poder abandonar o trabalho, encaixa as atividades físicas em sua rotina, como o hábito de pedalar de 40 a 70 quilômetros por semana. Fabrizio pratica corridas de aventura, com modalidades como canoagem, trekking, técnicas verticais (rapel e tirolesa), natação e mountain bike. Como mora em Tamboré e trabalha em São Paulo, usou a criatividade para não ter de andar de bicicleta, respirando a enorme poluição do ar da cidade: inventou um capacete antipoluição, com filtro de ar, que o deixa parecido com aqueles pilotos de caça de jato. Leia mais no Estadão