Ciclista de 19 anos vence a 4.ª etapa da Volta de SP O paulista Rafael Andriato venceu nesta terça-feira a quarta etapa da Volta Ciclística do Estado de São Paulo. Numa final equilibrada, ele completou o percurso de 249,5 quilômetros entre as cidades de Atibaia e São Carlos em 6h30m36. A liderança na classificação geral, no entanto, continua nas mãos do catarinense Soelito Gohr. Aos 19 anos, Rafael Andriato cruzou a linha de chegada apenas milésimos de segundos na frente do segundo colocado, o venezuelano Anthony Brea, que fez o tempo de 6h30m40. A terceira posição na etapa foi do paraibano Kleber Ramos. "Estou muito feliz com essa vitória, uma das mais importantes da minha vida. Foi uma etapa muito difícil, principalmente por causa da alta quilometragem e do calor, mas minha equipe trabalhou muito bem", disse Rafael Andriato, que se alimentou com doces, salgados e carboidratos em gel durante boa parte do percurso. "Precisamos de muita energia para pedalar quase 250 km " Nesta quarta-feira, a Volta de São Paulo terá duas etapas. Na primeira, a partir das 7 horas, haverá a disputa contra o relógio, num percurso de 11,3 quilômetros numa estrada entre São Carlos e Ribeirão Preto. Depois, a partir das 12 horas, os ciclistas deixam São Carlos rumo a Ribeirão Bonito, num trajeto de 116 quilômetros. A Volta de São Paulo, que está em sua quarta edição, será decisiva para definir a equipe brasileira que disputará as provas de ciclismo nos Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho.