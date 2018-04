Ciclista de Americana faz apelo na internet para recuperar bike roubada

SÃO PAULO - O ciclista Luiz Amorim, o Luizão, está usando a internet para tentar recuperar sua bicicleta, específica para provas de contra-relógio, que foi roubada no último dia 3 de janeiro. O ciclista defende a equipe São Lucas/Giant/Americana e a bike estava em sua casa, no bairro Cecília Maria, na cidade de Santo André.

"Eu estava em Americana, na véspera de disputar a Copa América, quando recebi uma ligação da minha sogra. Ela avisou que tinham entrado arrombado o portão de casa e levado tudo", disse Luizão, que tinha levado para o interior paulista apenas a bicicleta usada nas provas de estrada.

Depois de fazer um Boletim de Ocorrência e não ter nenhuma novidade sobre seus bens desaparecidos, o ciclista contou com a ajuda de amigos da União Americanense de Ciclismo. A entidade compartilhou em seu perfil no Facebook a foto da bicicleta, da marca Giant, com um texto explicando a situação de Luizão. O atleta se dispõe até a comprar a bike de volta - o valor estimado dela é de R$ 25 mil. Caso a bicicleta seja encontrada, o link para a página da entidade é www.facebook.com/ciclismo.uac.

"Consegui comprar essa bicicleta com muito trabalho e suor. Fiquei pagando ela mais de um ano", escreveu Luizão em seu pedido. "Fui contratado por Americana para essa temporada justamente por ser especialista e ter esse material. Meu sustento depende disso."

Luizão ressalta que a bicicleta foi feita sob medida e nem sequer serve para passeio. "Ela é específica para esse tipo de prova em que sou especialista", explica o ciclista, tetracampeão nacional de provas contra-relógio. "Não tem o que fazer com ela, porque é muito desconfortável. O banco é muito alto. Não serve para passeio."