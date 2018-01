Ciclista de Luxemburgo ganha 15ª etapa da Volta da França O ciclista de Luxemburgo, Frank Schleck, venceu nesta terça-feira a 15ª etapa da Volta da França, realizada entre as cidades de Gap e L´Alpe-d´Huez. Essa foi a primeira etapa nos Alpes franceses, que praticamente decidirá o vencedor da maior competição de ciclismo do mundo. O trecho de 187 km foi completado por Schleck em 4h52min22s. "Ficava com um pouco de medo para atacar e decidi fazer isto um pouco tarde. Pensei então que o melhor seria não chegar em um sprint com Cunego. Oportunidades de vencer em L´Alpe-d´Huez não surgem todos os dias e devia me arriscar para vencer. Por sorte, tudo saiu bem", declarou o ciclista de 26 anos, que agora ocupa a 12ª colocação na classificação geral da prova. O líder agora é o norte-americano Floyd Landis, que ultrapassou o espanhol Oscar Pereiro. Com o tempo de 4h53min32s, Landis ficou em quarto lugar na etapa e contou com a 14ª colocação do rival (tempo de 4h55min11s) para ultrapassá-lo e recuperar a camisa amarela - destinada ao melhor da Volta da França em tempo. A 16ª etapa acontecerá nesta quarta-feira e será disputada entre as cidades de Bourg d´Oisans e La Toussuire . O percurso de 182 Km tem como característica trechos de montanha. Os cinco primeiros colocados da 15ª etapa: 1.º - Frank Schleck/LUX - 4h52min22s 2.º - Damiano Cunego/ITA - a 11 segundos 3.º - Stefano Garzelli/ITA - a 1min10s 4.º - Floyd Landis/EUA - mesmo tempo 5.º - Andreas Kloden/ALE - mesmo tempo Classificação geral dos tempos após a 15ª etapa: 1.º - Floyd Landis/EUA - 69h00min05s 2.º - Oscar Pereiro/ESP - a 10s 3.º - Cyril Dessel/FRA - a 2min02s 4.º - Denis Menchov/RUS - a 2min12s 5.º - Carlos Sastre/ESP - a 2min17s 6.º - Andreas Kloden/ALE - a 2min29s 7.º - Cadel Evans/AUS - a 2min56s 8.º - Michael Rogers/AUS - a 5min01s 9.º - Levi Leipheimer/EUA - a 6min18s 10.º - Haimar Zubeldia/ESP - a 6min20s Classificação geral por pontos: 1.º - Robbie McEwen/AUS - 252 pontos 2.º - Oscar Freire/ESP - 207 3.º - Daniele Bennati/ITA - 192 4.º - Erik Zabel/ALE - 172 5.º - Thor Hushovd/NOR - 159 6.º - Bernhard Eisel/AUT - 152 7.º - Luca Paolini/ITA - 148 8.º - Francisco José Ventoso/ESP - 120 9.º - David Kopp/ALE - 111 10.º - Iñaki Isasi/ESP - 99 Classificação geral em montanha: 1.º - David de la Fuente/ESP - 108 pontos 2.º - Frank Schleck/LUX - 74 3.º - Michael Rasmussen/DIN - 73 4.º - Floyd Landis/EUA - 63 5.º - Cyril Dessel/FRA - 62 6.º - Fabian Wegmann/ALE - 61 7.º - Michaël Boogerd/HOL - 61 8.º - Stefano Garzelli/ITA - 60 9.º - Damiano Cunego/ITA - 52 10.º - Juan Miguel Mercado/ESP - 45 Classificação geral por equipes (soma dos três melhores tempos dos competidores em cada etapa disputada) 1.º - CSC - 206h51min13s 2.º - Caisse d´Epargne/Balears - a 20min29s 3.º - T-Mobile - a 20min45s 4.º - Gerolsteiner - a 28min25s 5.º - AG2R - a 30min51s 6.º - Rabobank - a 33min34s 7.º - Saunier Duval - a 42min06s 8.º - Lampre - a 45min24s 9.º - Cofidis - a 48min17s 10.º - Phonak - a 51min35s