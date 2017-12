Ciclista espanhol sofre acidente e morre na Bélgica O ciclista espanhol Isaac Gálvez, de 31 anos, morreu na madrugada deste domingo ao sofrer uma queda durante a disputa da 66ª edição dos Seis Dias de Gante, na Bélgica. Gálvez, que era o segundo colocado da prova, caiu após um choque com o belga Dimitri De Fauw. Na queda, ele acabou batendo violentamente e cabeça na pista. Apesar de estar usando capacete, o espanhol não resistiu e morreu enquanto era transportado ao hospital. "Aparentemente, foi uma queda normal, como todas as outras que aconteceram na competição", explicou o diretor da prova, Patrick Sercu. "Por esse motivo, vamos analisar as imagens para ver se encontramos algo", concluiu. Por causa da morte de Gálvez, a prova de Gante foi cancelada.