Ciclista espanhol vence a quinta etapa da Volta da França O ciclista espanhol Oscar Freire, da equipe Rabobank, foi o grande vencedor da quinta etapa da Volta da França, realizada nesta quinta-feira entre as cidades de Beauvais e Caen. Ele completou o percurso de 225 Km em 5h18min50. A chegada da etapa foi disputadíssima e Freire, tricampeão mundial de ciclismo (1999, 2001 e 2004), chegou praticamente junto com o belga Tom Boonen, que acabou ficando em segundo. O terceiro posto acabou com o espanhol Iñaki Isasi. Já o australiano Robbie McEwen, que neste ano ganhou duas etapas, foi apenas o quinto colocado. "Estava decidido a correr mais riscos para poder surpreender meus companheiros, coisa que não costumo fazer. Agora, vou tentar ganhar mais provas. Entretanto, sei que é muito difícil conquistar a camisa amarela, tanto que isso nem é o meu objetivo principal", explicou Freire. Com os resultados desta etapa, o belga Tom Boonen manteve a camisa amarela (25h10min51), a mais disputada de todas, que é dada ao ciclista com o melhor desempenho na classificação geral por tempos. O australiano Michael Rogers está em segundo, com 13 segundos de diferença. Já na classificação por pontos, o australiano Robbie McEwen continua na liderança, com 122. Em segundo está Boonen, com 121. A sexta etapa, disputada entre as cidades francesas de Lisieux e Vitre, acontecerá nesta sexta-feira e terá 189 Km de percurso. Os cinco primeiros colocados na quinta etapa: 1.º Oscar Freire/ESP - 5h18min50 2.º Tom Boonen/BEL - mesmo tempo 3.º Iñaki Isasi/ESP - mesmo tempo 4.º David Kopp/AlE - mesmo tempo 5.º Robbie McEwen/AUS - mesmo tempo Classificação geral dos tempos após a quinta etapa: 1.º Tom Boonen/BEL - 25h10min51 2.º Michael Rogers/AUS - a 13 segundos 3.º Oscar Freire/ESP - a 17 segundos 4.º George Hincapie/EUA - a 17 segundos 5.º Thor Hushovd/NOR - a 19 segundos 6.º Robbie McEwen/AUS - a 24 segundos 7.º Paolo Savoldelli/ITA - a 27 segundos 8.º Floyd Landis/EUA - a 28 segundos 9.º Vladimir Karpets/RUS - a 29 segundos 10.º Sergei Gontchar/UCR - a 29 segundos 11.º Matthias Kessler/ALE - 29 segundos Classificação geral por pontos: 1.º Robbie McEwen/AUS - 122 pontos 2.º Tom Boonen/BEL - 121 3.º Oscar Freire/ESP - 115 4.º Daniele Bennati/ITA - 86 5.º Thor Hushovd/NOR - 81 6.º Erik Zabel/ALE - 76 7.º Luca Paolini/ITA - 72 8.º Bernhard Eisel/AUT - 69 9.º Jimmy Casper/FRA - 63 10.º Francisco José Ventoso/ESP - 61 Classificação geral em Montanha: 1.º Jérôme Pineau/FRA - 26 pontos 2.º David De la Fuente/ESP - 17 3.º Fabian Wegmann/ALE - 15 4.º Aitor Hernández/ESP - 10 5.º Björn Schröder/ALE - 9 6.º Unai Etxebarria/VEN - 7 7.º José Luis Arrieta/ESP - 6 8.º Christophe Laurent/FRA - 6 9.º Samuel Dumoulin/FRA - 6 10.º Jens Voigt/ALE - 6 Classificação geral por equipes (soma dos três melhores tempos dos competidores em cada etapa disputada) 1.º Discovery Channel - 75h33min55 2.º CSC - a 1 segundo 3.º T-Mobile - a 2 segundos 4.º Caisse d´Epargne/Baleares - a 7 segundos 5.º Gerolsteiner - a 18 segundos 6.º Phonak - a 26 segundos 7.º Lampre - a 37 segundos 8.º Saunier Duval - a 42 segundos 9.º Rabobank - a 42 segundos 10.º Crédit Agricole - a 43 segundos