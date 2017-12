Ciclista italiano é encontrado morto Campeão da Volta da França 98, o ciclista italiano Marco Pantani foi encontrado morto neste sábado, em um hotel de Rimini, na Itália. Os próprios donos do estabelecimento encontraram o corpo do atleta e imediatamente chamaram a polícia, que desconhece a causa da morte. Pantani, de 34 anos, já enfrentou problemas por doping e em junho do ano passado foi internado em uma clínica especializada no tratamento de depressão.