Ciclista italiano é preso e multado O italiano Gianni Bugno, ex-campeão do mundo de ciclismo, foi condenado a seis meses de prisão, além de pagar multa de cerca de US$ 5 mil, pelo tribunal da cidade belga de Courtrai, por comprar anfetaminas durante a prova ?Os Três Dias da Panne?, em 1999. Na ocasião, a polícia interceptou um pacote com a substância. Além de Bugno, também foram condenados outros membros da equipe: Giacomo Bugno (pai do atleta), o treinador Tiziano Morassut e o ciclista belga Edouard Vanhulst.