Ciclista italiano suspenso por doping O ciclista italiano Stefano Garzelli está suspenso por dois anos de qualquer competição pelo uso de substâncias proibidas. O anúncio foi feito, nesta sexta-feira, pela Associação Olímpica da Suíça. Garzelli, que terá de pagar uma multa de 70 mil, deu positivo no exame antidoping realizado após sua vitória na segunda etapa da Volta da Itália, dia 13 de maio. Ele foi excluído da competição no dia 21 de maio, após as contraprovas confirmarem o doping.