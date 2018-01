Ciclista paranaense vence a 9 de Julho O paranaense Nilceu Aparecido, da equipe Memorial, provou neste domingo, no Parque Villa Lobos, ser um ciclista versátil. Ele venceu a competição principal da Prova Ciclística 9 de Julho - no ano passado, o atleta foi o melhor da disputa de mountain bike. O segundo lugar ficou com o chileno Arturo Galaz e o terceiro, com o paulista André Grizante, da equipe Pirelli. Enfrentando alguns dos nomes mais tradicionais do esporte, como Daniel Rogelim, Aparecido percorreu os 80 quilômetros em superfície plana em 1h46min32. Foi a terceira grande vitória do ciclista este ano. Em março, o paranaense venceu o Grande Prêmio de São Paulo e, há duas semanas, o Grande Prêmio de Londrina. "Foi uma prova muito dura, com nível altíssimo e um final bastante forte, somente para aqueles que estavam bem preparados. Felizmente venci na base da raça", avaliou Aparecido. O objetivo do ciclista é o mesmo da maioria dos atletas de ponta brasileiros: a profissionalização. "Espero estar correndo na Europa até o fim de 2002."