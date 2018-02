Ciclista pego em doping na Volta da França se aposenta

O ciclista do Casaquistão, Alexandre Vinokourov, foi suspenso pela federação de ciclismo de seu país até julho de 2008 pelo caso de doping registrado durante a Volta da França deste ano, quando fez uma transfusão de sangue momentos antes de uma prova contra o relógio. Com a suspensão, Vinokourov teria optado por abandonar a carreira, de acordo com noticiário do jornal francês L'Equipe. A confirmação da aposentadoria do ciclista de 34 anos pode acontecer nesta sexta-feira, quando fará uma coletiva de imprensa. A punição dada pela federação de ciclismo do Casaquistão foi branda, se comparada a outras com casos similares, que tem sido de dois anos, ao invés da punição de um ano recebida por Alexandre Vinokourov. O doping de Vinokourov explodiu uma série de protestos durante a Volta da França, com ciclistas brigando com a organização do evento por suspeitar de rigidez no controle antidoping, enquanto torcedores faziam protestos contra os ciclistas.