Ciclista ucraniano ganha a 7.ª etapa da Volta da França O ciclista ucraniano Sergey Honchar, de 36 anos, da equipe T-Mobile, foi o grande vencedor da sétima etapa da Volta da França, realizada neste sábado entre as cidades de Saint Gregoire e Rennes. Ele completou o percurso de 53 Km em 1h01min43. Com o resultado, Honchar ganhou a camisa amarela, que é dada ao ciclista com o melhor desempenho na classificação geral por tempos. "Apesar da idade, ainda estou muito jovem por dentro. Não sei o que vai acontecer no decorrer da competição. Agora, eu só quero curtir o momento, pois uma vitória assim não se consegue todo dia", contou o ucraniano. Em segundo lugar na etapa chegou o norte-americano Floyd Landis, da equipe Phonak. Por sinal, Landis também assumiu a vice-liderança da classificação por tempos. O terceiro posto na prova acabou ficando com o alemão Sebastian Lang, da equipe Gerolsteiner. O belga Tom Boonen, que estava na liderança da camisa amarela antes da etapa, acabou chegando em 41.º lugar, 3min52 atrás de Honchar. Agora, Boonen é o 21.º na classificação por tempo. A oitava etapa, com 181 Km, acontecerá neste domingo e será disputada entre as cidades francesa de Saint Méen le Grand e Lorient. Os cinco primeiros colocados na sétima etapa: 1.º Serhiy Honchar/UCR - 1h01min43 2.º Floyd Landis/EUA - a 1min01 3.º Sebastian Lang/ALE - a 1min04 4.º Michael Rogers/AUS - a 1min24 5.º Gustav Larsson/SUE - a 1min34 Classificação geral dos tempos após a sétima etapa: 1.º Serhiy Honchar/UCR - 30h23min20 2.º Floyd Landis/EUA - a 1min 3.º Michael Rogers/AUS - a 1min08 4.º Patrik Sinkewitz/ALE - a 1min45 5.º Marcus Fothen/ALE - a 1min50 6.º Andreas Kloden/ALE - a 1min50 7.º Vladimir Karpets/RUS - a 1min52 8.º Cadel Evans/AUS - a 1min52 9.º Denis Menchov/RUS - a 2min 10.º David Zabriskie/EUA - a 2min03 Classificação geral por pontos: 1.º Robbie McEwen/AUS - 157 pontos 2.º Tom Boonen/BEL - 147 3.º Oscar Freire/ESP - 135 4.º Daniele Bennati/ITA - 116 5.º Thor Hushovd/NOR - 103 6.º Erik Zabel/ALE - 95 7.º Bernhard Eisel/AUT - 93 8.º Luca Paolini/ITA - 90 9.º Jimmy Casper/FRA - 77 10.º Iñaki Isasi/ESP - 70 Classificação geral em Montanha: 1.º Jerome Pineau/FRA - 28 pontos 2.º David De la Fuente/ESP - 17 3.º Fabian Wegmann/ALE - 15 4.º Aitor Hernandez/ESP - 10 5.º Bjoern Schroeder/ALE - 9 6.º Unai Etxebaria/VEN - 7 7.º Jose Luis Arrieta/ESP - 6 8.º Christophe Laurent/FRA - 6 9.º Samuel Dumoulin/FRA - 6 10.º Jens Voigt/ALE - 6 Classificação geral por equipes (soma dos três melhores tempos dos competidores em cada etapa disputada) 1.º T-Mobile - 91h13min00 2.º Phonak - a 3min09 3.º Gerolsteiner - a 3min56 4.º CSC - a 4min18 5.º Discovery Channel - a 4min29 6.º Française des Jeux - a 5min36 7.º Caisse d´Epargne/Baléares - a 6min 8.º Rabobank - a 6min01 9.º AG2R - a 6min43 10.º Bouygues Telecom - a 9min19