Ciclista ucraniano vence a 12ª etapa da Volta da França O ciclista ucraniano Yaroslav Popovych, da equipe Discovery Channel, ganhou nesta sexta-feira a 12ª etapa da Volta da França, ao completar em 4h34min58 o percurso de 211 km entre as cidades de Luchon e Carcasona. Com os resultados, o norte-americano Floyd Landis manteve a camisa amarela, que é dada ao líder da classificação geral por tempos (a categoria mais valiosa do evento). "Não podia chegar junto com Freire e Ballan. Por isso me esforcei para abrir vantagem no meio da prova. Antes dessa etapa, nós fizemos uma reunião com a equipe para ganharmos uma nova motivação, já que não estávamos conseguindo bons resultados. Tínhamos certeza de que a competição começaria a mudar de mãos nessa etapa", contou Popovych. Na classificação geral por tempos, Popovych é o décimo colocado. Por pontos, o líder continua sendo o ciclista australiano Robbie McEwen, com 232. Em segundo está o espanhol Oscar Feire, com 207. Neste sábado acontecerá a 13ª etapa, com 230 Km - ela será disputada entre as cidades de Beziers e Montelimar. Os cinco primeiros colocados da 12ª etapa: 1.º Yaroslav Popovych/UCR - 4h34min58s 2.º Alessandro Ballan/ITA - a 27s 3.º Oscar Freire/ESP - a 29s 4.º Christophe Le Mevel/FRA - a 35s 5.º Tom Boonen/BEL - a 4min25 Classificação geral dos tempos após a 12ª etapa: 1.º Floyd Landis/EUA - 53h57min30 2.º Cyril Dessel/FRA - a 8s 3.º Denis Menchov/RUS - a 1min01s 4.º Cadel Evans/AUS - a 1min17s 5.º Carlos Sastre/ESP - a 1min52s 6.º Andreas Kloden/ALE - a 2min29s 7.º Michael Rogers/AUS - a 3min22s 8.º Juan Miguel Mercado/ESP - a 3min33s 9.º Christophe Moreau/FRA - a 3min44s 10.º Yaroslav Popovych/UCR - a 4min15s Classificação geral por pontos: 1.º Robbie McEwen/AUS - 232 pontos 2.º Oscar Freire/ESP - 207 3.º Tom Boonen/BEL - 204 4.º Daniele Bennati/ITA - 183 5.º Erik Zabel/ALE - 161 6.º Thor Hushovd/NOR - 145 7.º Luca Paolini/ITA - 136 8.º Bernhard Eisel/AUT - 127 9.º Francisco Ventoso/ESP - 107 10.º David Kopp/ALE - 103 Classificação geral em montanha: 1.º David De la Fuente/ESP - 80 pontos 2.º Cyril Dessel/FRA - 62 3.º Fabian Wegmann/ALE - 61 4.º Michael Rasmussen/DIN - 61 5.º Juan Miguel Mercado/ESP - 45 6.º Michael Booerd/HOL - 41 7.º Inigo Landaluze/ESP - 38 8.º Juan Antonio Flecha/ESP - 36 9.º Floyd Landis/EUA - 35 10.º Christophe Rinero/FRA - 35 Classificação geral por equipes (soma dos três melhores tempos dos competidores em cada etapa disputada) 1.º T-Mobile - 162h02min16s 2.º Gerolsteiner - a 46s 3.º AG2R - a 5min 4.º Rabobank - a 5min21s 5.º CSC - a 7min52s 6.º Saunier Duval - a 16min03s 7.º Lampre - a 20min59s 8.º Discovery Channel - a 22min40s 9.º Caisse d´Epargne/Baléares - a 23min45s 10.º Phonak - a 24min58s