Ciclone ameaça travessia em caiaque de australianos

A formação de um ciclone no Mar da Tasmânia, ao sudeste da Austrália, ameaça a aventura de dois jovens australianos que estão tentando chegar à Nova Zelândia num caiaque. Justin Jones, de 24 anos, e James Castrission, de 25, iniciaram a travessia dia 9 de novembro e esperam chegar à Nova Zelândia antes do Natal. Mas as péssimas condições meteorológicas, com fortes ventos e ondas de até três metros de altura, criaram sérias dificuldades para a sua aventura. Segundo o site que acompanha a navegação, os dois já percorreram 1.090 quilômetros. Ainda faltam 1.018 para chegar a Auckland. "As previsões são de ventos fortes na quarta-feira e na quinta-feira, de até 30 nós", disse Patrick Brothers, da companhia Race Recon, que financia os aventureiros, numa entrevista ao jornal "Sydney Morning Herald". Segundo Brothers, os navegantes poderiam sair da linha do ciclone se mudassem a rota. Em vez de Auckland, no norte da Nova Zelândia, eles deveriam se dirigir à Ilha do Sul. No entanto, a alternativa significa uma viagem mais longa, assim como um maior desgate de energia, já que as turbulências continuarão presentes.