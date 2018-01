Cidade de São Caetano é Penta A cidade de São Caetano do Sul conquistou o pentacampeonato nos Jogos Abertos do Interior, ao conquistar 132 medalhas, após uma semana de competições: 67 de ouro, 35 de prata e 30 de bronze. A cidade, que tem o Azulão, o time de futebol que é o líder isolado do Brasileiro, também investe em outras modalidades. Santos (33 medalhas de ouro, 34 de prata e 27 de bronze) foi segundo e Guarulhos (16 de ouro, 11 de prata e 15 de bronze) o terceiro.