Cidade olímpica abandona os seus atletas

RIO - A temporada 2013 do atletismo nacional começa oficialmente neste domingo, com a disputa do Grande Prêmio Brasil, único torneio na América do Sul que faz parte do calendário da Federação Internacional (IAAF). Nos últimos três anos, a competição foi realizada no Rio. Mas, na primeira etapa do ciclo de 2016, a disputa será no Estádio do Mangueirão, em Belém.

A transferência do torneio demonstra o descaso com que o atletismo tem sido tratado na cidade olímpica. Não há, no Rio, um estádio para receber competições da modalidade, considerada a número 1 dos Jogos e a que mais distribui medalhas olímpicas (141).

O Célio de Barros, que faz parte do Complexo do Maracanã, está praticamente destruído e virou canteiro de obras da reconstrução do estádio para a Copa de 2014. E o Engenhão, que foi sede do GP entre 2010 e 2012, está interditado desde o fim de março, por causa de problemas na cobertura.

Mas, antes mesmo do fechamento do estádio, construído para o Pan de 2007 e que receberá o atletismo na Olimpíada de 2016, o Rio já havia dado adeus ao torneio. De acordo com o presidente da Confederação Brasileira (CBAt), José Antônio Martins Fernandes, a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) não respondeu e-mails e ligações sobre a competição.

"Entrei em contato no fim de janeiro, começo de fevereiro. Não me responderam se queriam ou não o torneio", afirma. "Como já havia a proposta de Belém, levamos o torneio para lá. Era a única opção."

A Seel informou que a atual gestão da pasta, liderada pelo secretário André Lazaroni, começou no 27 de fevereiro (em substituição à de Márcia Lins) e que nunca recebeu da CBAt qualquer comunicado sobre o GP.

Sem casa. Mas as dificuldades do atletismo fluminense não estão restritas à mudança de sede do torneio internacional. Com o fechamento do Célio de Barros, no início do ano, os atletas do Rio perderam sua casa. O estádio, que existe desde a década de 1950, será demolido para dar lugar a um estacionamento.

Desde o ano passado, Farj e CBAt colocam-se contra a demolição, especialmente porque não há outro local destinado unicamente à prática de atletismo no Estado do Rio. A briga virou uma ação movida pelo Ministério Público Federal.

Na sexta-feira, a Justiça do Rio concedeu liminar, concordando com a demanda do MP, e proibiu a assinatura da concessão que havia sido definida um dia antes a favor do grupo formado por Odebrecht, AEG e a IMX, de Eike Batista.

No contrato, está prevista a construção de um novo estádio. Mas Carlos Alberto Lancetta, presidente da Federação do Rio, faz um alerta. "O prazo para a construção é de 30 meses. Isso daria em abril de 2016. Até lá, o que farão nossos atletas?"

Por enquanto, eles se viram como podem. Aldemir Gomes, velocista de 20 anos e semifinalista nos 200 m em Londres, perdeu quase dois meses de treinos por causa do fechamento do Célio de Barros. Ele e os colegas, treinados por Vânia Valentino, encontraram guarida na pista da Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx).

Aldemir começou no atletismo na pista do Maracanã, aos nove anos. Com o despejo, teve que ir treinar no Engenhão. Morador da Ilha do Governador, passou a enfrentar 3h30 de ônibus todo dia. "Saía de casa às 6h e chegava às 9h30 para só então começar a treinar."

O convite do Exército salvou a temporada de Aldemir, que busca índice para seu primeiro Mundial. Mesmo assim, é um dos atletas que tem ido às ruas protestar contra a demolição. "O Rio é o meu Estado, um lugar que eu amo demais, mas que só faz festa para os outros. Não vamos ganhar nada com essa Olimpíada, como foi no Pan."

Os atletas que não treinam na EsEFEx ainda estão no Engenhão e precisam dividir o uso da pista de aquecimento, na área externa do estádio, com o elenco do Botafogo. Lá, lançamentos e arremessos são proibidos, para não danificar o gramado.

Para esses atletas, a situação é dramática. "Eles não estão treinando", denuncia Lancetta. A gaiola do Engenhão foi levada para a Vila Olímpica do Mato Alto, em Jacarepaguá, distante quase 20 km do Maracanã. Mas a estrutura está no chão. "Não temos dinheiro para instalá-la."