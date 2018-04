Cielo diz que se inspira em Roger Federer No Mundial de Roma, logo após conquistar sua segunda medalha de ouro na competição, César Cielo declarou que não havia chegado ao seu limite. Ontem, o nadador deu mostras de que esse tal limite pode ser bem ambicioso. Ao falar sobre seus ídolos esportivos no programa Roda Vida, da TV Cultura, o campeão olímpico e bicampeão mundial citou o golfista americano Tiger Woods e o tenista suíço Roger Federer. "Ele (Federer) é o cara que ganha há um tempão e eu quero isso para mim. Eu uso esses caras (Federer e Woods) como espelho para encontrar inspiração." No programa, Cielo opinou sobre a polêmica do Complexo Aquático Júlio Delamare, no Rio, que pode ser demolido por causa das obras no Estádio do Maracanã para a Copa de 2014. "Se não for preservado, que façam outra piscina do mesmo nível para gente, para não ter só o Maria Lenk ou o Delamare", afirmou. "Acredito que o Delamare possa ser o melhor complexo do Brasil." Cielo também revelou sua estratégia no confronto com o francês Alain Bernard na final dos 100 metros livre, em Roma. "Vou matar esse cara (Bernard) na saída, ele vai vir me buscando um pouquinho, eu vou dar uma segurada, na virada eu pego ele de novo e ele não me busca mais. É preciso trabalhar muito bem os fundamentos porque ele é muito ruim nos fundamentos." O nadador está negociando novos patrocínios. O objetivo é obter apoio fincanceiro até Jogos de Londres.