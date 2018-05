Cielo é eleito o melhor atleta olímpico brasileiro de 2009

Recordista mundial dos 50 e 100 metros livres, Cielo obteve 77 por cento dos mais de 350 mil votos do público. Ele superou o ginasta Diego Hypolito e o velejador Torben Grael.

A judoca Sarah Menezes foi eleita a melhor atleta de 2009. Ela conquistou sete medalhas internacionais na categoria ligeiro no ano.

"Espero continuar com mais conquistas e medalhas até 2012 (Olimpíadas de Londres) porque esse é o meu objetivo", disse durante a cerimônia de entrega do prêmio o nadador medalha de ouro nos 50 metros livres nas Olimpíadas de Pequim, no ano passado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou o prêmio ao nadador e à judoca no evento promovido no Rio de Janeiro.

