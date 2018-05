Cielo é eleito o melhor de 2009 pela 'Pesquisa Estado'

O Rei dos Velocistas da natação venceu em duas categorias da pesquisa, que neste ano reuniu 129 jornalistas esportivos de todo o Brasil: destaque masculino e fato marcante do esporte nacional.

Ao fazer retrospectiva de 2009, Cielo fez comparação com o ano anterior, quando ganhou a medalha de ouro olímpica nos 50 metros livre. "Este foi meu melhor ano em todos os aspectos, desde o psicológico até como lidar com os problemas. Sofri muito em 2008 e, por conta disso, até cheguei a colocar em dúvida minha preparação para o Mundial, porque foi muito mais tranquila, diferentemente do cenário olímpico".

O nadador acredita que a maior facilidade nos treinos deste ano se deve à experiência adquirida. "Estou mais amadurecido. Antes (de Pequim) tinha muitas dúvidas, naturais da idade".

No ano que vem - sem Mundial, Olimpíada ou Jogos Pan-Americanos -, a principal competição do calendário será o torneio Pan-Pacífico, evento cujos resultados terão menor impacto na carreira. Por esse motivo, Cielo acredita haver um lado positivo nas restrições de formato e textura dos maiôs de competição na próxima temporada.

Sem as roupas, a expectativa no meio da natação é de que todos os atletas levarão tempo para que as marcas atuais sejam alcançadas. "Vai ser um desafio maior, o que é bom, porque depois do Mundial ficou difícil encontrar motivação", admite.

Mas Cielo sabe: acomodar-se no esporte é muito perigoso. "O brasileiro é cruel. Se eu perder, ele não vai querer saber de mim", diz. De acordo com o nadador, a pressão por conquistas é maior aqui do que em outros países, como nos Estados Unidos.

"Aqui sempre se esquecem os campeões que a gente tem", lamenta. Por isso, o nadador tenta se programar psicologicamente para não ser movido a medalhas. "Quero continuar enquanto me sentir competitivo. Depois, talvez chegue a hora de dar uma ajuda maior ao pessoal da natação fora d?água".

Em janeiro, o nadador volta aos Estados Unidos, onde treinará em Auburn com o técnico Brett Hawke. Sabe que, se por um lado ficará longe da família, por outro, terá uma rotina mais regrada, sem muitos compromissos fora da piscina.

GRATIDÃO - Antes de viajar, porém, Cielo quer pagar uma dívida de gratidão com seu ídolo, Gustavo Borges. "Quando ele parou, me deu de presente a roupa de competição dele. Vou retribuir dando a ele a que usei quando ganhei os 50 metros livre do Mundial de Roma. Estou colocando em um quadro antes de entregá-la".