Cielo e Sarah Menezes levam o prêmio de atletas do ano

Homem mais rápido das piscinas, Cielo teve sua indicação impulsionada pela recente quebra do recorde dos 50 metros livre, em São Paulo. Na ocasião, ele cravou o tempo de 20s91, apenas 0s03 mais rápido que o francês Frederick Bousquet. Além disso, ele também é o dono da melhor marca nos 100 metros livre, conquistado no Mundial de Esportes Aquáticos, em Roma.

Por todos esses feitos, Cielo desbancou o velejador Torben Grael e ginasta Diego Hipólito - o primeiro venceu a regata de Volta ao Mundo, enquanto o segundo conquistou o inédito tetracampeonato da Copa do Mundo. O nadador conseguiu 77% dos 375 mil votos em uma pesquisa no site do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Esta é a segunda vez que ele recebe o Prêmio Brasil Olímpico. Em 2008, o atleta foi lembrado pelas duas medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos de Pequim - ouro nos 50 metros e bronze nos 100 metros. "Espero continuar com mais conquistas e medalhas até 2012 (Jogos Olímpicos de Londres). Esse é o meu objetivo", disse Cielo. "Espero ter a mesma motivação e mesmo treinamento para me manter no auge", completou.

Com sete medalhas internacionais na carreira, Sarah começa a consolidar seu nome na história do judô mundial. Em 2009, ela se consagrou bicampeã do mundial júnior, na categoria ligeiro (até 48 kg). Na decisão, ela obteve 46% da votação popular, superando além da maratonista aquática Poliana Okimoto, a lutadora de tae kwon do Natália Falavigna.

"Estou muito feliz por ter concorrido a esse prêmio com duas grandes atletas, a Poliana e a Natália. Estou muito feliz, esse prêmio veio para dar um incentivo a mais para mim. O judô é o esporte individual mais coletivo que tem. Tive suporte dos meus colegas de seleção brasileira, que treinaram comigo, da minha família, que me apoiou, e em especial ao meu técnico Expedito Falcão", afirmou Sarah, que leu um discurso preparado em casa.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que chegou atrasado e entrou no Maracanãzinho no meio da cerimônia, foi o encarregado de entregar os troféus aos atletas.