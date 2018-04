Cielo enfrenta estrelas norte-americanas no Grand Prix de Santa Clara

SANTA CLARA - Cesar Cielo vai ter, no próximo sábado, um dos seus principais testes antes do Mundial de Barcelona. O nadador brasileiro vai participar do Grand Prix de Santa Clara, nos Estados Unidos, onde deverá enfrentar os principais velocistas norte-americanos, casos de Cullen Jones, Anthony Ervin, Nathan Adrian e Matt Grevers.

"Santa Clara é mais um teste, mas é claro que quero fazer o meu melhor e já começar a ver quem serão meus rivais, ver como estão meus treinos na temporada. Com nadadores como o Nathan e o Ervin vai ser uma prova muito forte. Uma boa meta é quebrar a barreira dos 22 segundos, nadar para 21s9, 21s8. A partir daí, estar em boa forma para o restante da temporada", comentou Cielo.

O brasileiro está trabalhando com Scott Goodrich, ex-nadador com quem dividiu casa em Auburn (EUA). "O Scott tem sido o técnico chefe. Escreve os treinos, planeja o que vamos fazer, as viagens, as competições. É um pouco diferente do que eu fazia com o Albertinho (Alberto Silva, técnico da seleção brasileira). Agora, o foco é o sprint. Estou cuidando dos 50m livre como nunca cuidei na vida. Estou querendo ver o quanto posso ser veloz nos 50m livre", explicou Cielo.

Duas vezes campeão mundial dos 50m, Cielo nem irá nadar os 100m em Barcelona. Quer ser concentrar para atingir um fato inédito. "Quero ser o primeiro a ganhar três vezes os 50 m desde que a prova foi introduzida no programa do Mundial, em 1986", diz ele. No fim de semana passado, o brasileiro competiu no Arizona Invitational, torneio regional nos Estados Unidos, e venceu com 22s01.