Cielo faz 2.º melhor tempo da história dos 50 metros

O nadador César Cielo ficou muito perto de quebrar o recorde mundial dos 50 metros livre nesta quinta-feira, durante a realização do Campeonato Brasileiro Sênior, em São Paulo. O campeão olímpico e mundial da distância venceu a prova com o tempo de 21s02.

A marca de Cielo é a segunda melhor da história dos 50 metros livre. O recorde mundial é do francês Frédérick Bousquet, com 20s94. O brasileiro foi mais rápido até do que na final do Mundial de Roma, quando conquistou a medalha de ouro com o tempo de 21s08.

Com a marca, Cielo quebrou o recorde sul-americano dos 50 metros livre. E ainda terá mais uma chance de obter o melhor tempo da história da distância. Na manhã de sexta-feira, ele vai disputar o Torneio Open, que reúne os oito melhores nadadores entre as categorias sênior e júnior, na última competição em que usará os trajes tecnológicos, proibidos pela Federação Internacional de Natação a partir de 2010.

Na quarta-feira, Cielo venceu os 100 metros no Campeonato Brasileiro Sênior com a quinta melhor marca da história, 47s13, chegando perto do seu recorde mundial, que é de 46s91.